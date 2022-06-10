Мурашко: уровень смертности в России ниже, чем до пандемии

10 июн. 17:58

Показатели смертности в РФ упали до уровня ниже того, который наблюдался в допандемийный период, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на торжественном приеме по случаю выборов в Российскую академию наук.

"Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю констатируем, что по показателям смертности, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остается достаточно большим, но вернулась ниже допандемийного периода", - цитирует его РИА Новости.

По словам министра, поставленные президентом национальные цели развития, а именно подъем ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, определяют общий вектор развития медицины.

Мурашко подчеркнул, что текущие вызовы требуют быстрых побед, невозможных без крепкого научного фундамента и консолидации всех наличных компетенций.