Правительство не пустило президента Грузии в Польшу, Украину и Францию

10 июн. 17:40

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас совершает рабочий визит в Брюссель, после Бельгии собиралась посетить Польшу, Украину и Францию для переговоров о предоставлении стране статуса кандидата в члены Евросоюза, но не получила разрешения на это от правительства.

"Я хотела посетить Францию, Польшу и даже Украину, с которой мы вместе в этом деле и которой мы должны быть благодарны, иначе не было бы ускоренного процесса [по предоставлению статуса] кандидата, однако мне отказали в этом путешествии... Мне сказали, что правительство уже все сделало для поддержки процесса получения статуса кандидата", - цитирует ее телеобращение ТАСС.

Зурабишвили также прокомментировала резолюцию Европарламента о положении СМИ в Грузии, в которой присутствует призыв ввести персональные санкции против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, а также освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего генерального директора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нику Гварамию.

Президент сказала, что не видит для Грузии другого будущего, кроме европейского, и эту перспективу нельзя губить ради кого бы то ни было.