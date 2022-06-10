С приходом жары на Кубани остановили фуру с 18 т "левого" пива

10 июн. 17:34

Кубанские полицейские при досмотре автомобиля на стационарном посту ДПС "Тамань" обнаружили в нем более 18 т пива сомнительного происхождения, сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД.

"Инспекторы ДПС при досмотре грузового автомобиля марки Volvo под управлением 50-летнего мужчины обнаружили в полуприцепе пиво общим объемом около 18 360 литров", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Сопроводительные документы на алкогольную продукцию вызвали сомнение в их подлинности - в них имелись нарушения. Водителя с его фурой и перевозимым ею грузом передали в ОМВД России по Темрюкскому району.