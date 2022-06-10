Матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге

10 июн. 17:31

Встреча за Суперкубок России по футболу между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" состоится в Санкт-Петербурге 9 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Такое решение приняло бюро исполкома РФС. Время начала матча и информация о продаже билетов станут известны позже.

Напомним, в начале июня "Спартак" обратился в РФС и Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) с просьбой назначить на игру иностранных арбитров, перенести встречу на 16 июля и провести ее на стадионе "Лужники" или на нейтральной арене.