В аэропорту Грозного приземлился первый московский турчартер

10 июн. 17:13

Сегодня в аэропорту Чечни совершил посадку первый туристический чартерный авиарейс из Москвы, - сообщает пресс-служба федерального агентства по туризму.

В нынешнем году география чартерной программы расширилась кавказским направлением, теперь в нее входят 12 регионов России, годом ранее их было семь. Запуск чартерных рейсов позволит снизить стоимость пакетных туров в полтора-два раза, что послужит импульсом для развития туристической отрасли Северного Кавказа, - считают в Ростуризме, передает "АиФ-Ставрополье".

Большинство авиарейсов по чартерным направлениям будут выполняться из Москвы, однако в некоторые регионы можно будет попасть и из аэропорта Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что туроператор FUN&SUN, который организует чартерные рейсы в Чечню, принял решение заменить самолеты на более вместительные из-за повышенного спроса на этом направлении.