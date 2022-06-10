Пассажир едва не зарезал водителя автобуса из-за курения в Ереване

10 июн. 17:11

Пассажир ранил ножом водителя автобуса в Ереване, подробности ЧП, о котором ранее писали СМИ, представили в Следственном комитете Армении.

По предварительным сведениям, между 64-летним водителем и 55-летним пассажиром вспыхнула словесная перепалка. Младший мужчина закурил, старший сделал ему замечание и попросил прекратить.

В итоге участники от слов перешли к действиям: водитель железным предметом нанес удар пассажиру, тот ранил его ножом в сердце и легкое, а затем сбежал, передает Sputnik Армения.

Водитель признан пострадавшим, пассажир же обвиняется в попытке убийства, он задержан и дал признательные показания.