РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

СМИ посчитали, сколько потеряли западные компании после ухода из России

СМИ посчитали, сколько потеряли западные компании после ухода из России

Потери западных компаний после ухода из России составили свыше $59 млрд. Об этом говорится в исследовании Йельского университета, сообщает The Wall Street Journal.

По их данным, об уходе или сокращении своей деятельности в России уже объявили около 1 тыс компаний.  

В частности, американская корпорация Exxon Mobil после выхода из нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке понесла убытки в размере $3,4 млрд, а крупнейшая в мире компания-производитель пива Anheuser-Busch InBev потеряла из-за продажи своего бизнеса в РФ около $1,1 млрд, передает ТАСС.

1180 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version