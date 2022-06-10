СМИ посчитали, сколько потеряли западные компании после ухода из России

10 июн. 16:59

Потери западных компаний после ухода из России составили свыше $59 млрд. Об этом говорится в исследовании Йельского университета, сообщает The Wall Street Journal.

По их данным, об уходе или сокращении своей деятельности в России уже объявили около 1 тыс компаний.

В частности, американская корпорация Exxon Mobil после выхода из нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке понесла убытки в размере $3,4 млрд, а крупнейшая в мире компания-производитель пива Anheuser-Busch InBev потеряла из-за продажи своего бизнеса в РФ около $1,1 млрд, передает ТАСС.