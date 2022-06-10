Туризм из России в Узбекистан набирает обороты

10 июн. 16:49

По итогам 2022 года туристический поток между Россией и Узбекистаном может превысить допандемийный показатель, сообщил депутат Госдумы РФ, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев.

"С 2017 года растет туристический поток между нашими странами. 2022 год показывает, что мы можем превысить допандемийный показатель. Важный шаг, способствовавший росту туристического потока, - упрощение посещения российскими туристами Узбекистана", - сообщил депутат на совместном заседании депутатской группы Госдумы по связям с парламентом Республики Узбекистан и межпарламентской группы Законодательной палаты Олий Мажлиса с Госдумой.

Он добавил, что по итогам майских праздников Узбекистан вошел в число самых популярных зарубежных направлений. По словам Прокофьева, "почти четверть зарубежных туристов в Узбекистане из России", между странами совершается до 100 рейсов еженедельно.

Депутат подчеркнул, что по оценке Ростуризма, Узбекистан является самым развитым туристическим направлением на всем постсоветском пространстве.