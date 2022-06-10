"Нефтчи" покинули пять тренеров

10 июн. 16:41

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" расстался с пятью тренерами, входившими в штаб бывшего наставника Самира Абасова.

Руководство клуба решило не продлевать контракты с Сеймуром Рагимовым, Вафадаром Гулиевым, Мубаризом Оруджевом, а также с тренером вратарей Этибаром Тарывердиевым и тренером по физподготовке Эдуардом Каро. У всех них завершились контракты, передает Azerisport.com.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера бакинской команды претендуют Виктор Гончаренко и Юрий Вернидуб. Окончательное решение будет принято до 14 июня.

Напомним, в сезоне 2021/22 "Нефтчи" занял второе место в чемпионате Азербайджана.