Врач рассказала, когда ждать пика заболеваемости ковидом в Москве

10 июн. 16:32

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в сентябре-октябре одновременно с сезонным ростом заболеваемости, считает главный врач городской клинической больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко, пишет ТАСС.

Она сообщила, что в негативном сценарии врачи ожидали пика заболеваемости в начале августа. "Сейчас, с учетом того, что люди меньше двигаются у нас, то прогнозировать нужно где-то в районе обычной сезонной подъемности любых вирусных инфекций, то есть сентябрь-октябрь", - рассказала специалист.

В Москве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу сегодня составляет 20%. По словам Лысенко, для сохранения уровня коллективного иммунитета остается важной вакцинация. "Пока есть статус пандемии у этого заболевания, безусловно [надо прививаться]", - уверена врач.