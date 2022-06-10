Набиуллина назвала четыре фактора роста инфляции в России

10 июн. 16:04

Нефтяное эмбарго со стороны ЕС, вероятная глобальная рецессия, соотношение импорта и экспорта являются основными рисками для инфляции в России, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Внешние условия несут целый комплекс рисков. От сочетания этих условий и того, как они будут развиваться во времени, зависит их суммарный эффект на экономику и инфляцию", - сказала она.

В первую очередь на инфляцию может повлиять нефтяного эмбарго. "В случае сильного падения экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление рубля возникнет проинфляционное давление. Но многое зависит от того, какие объемы нефти удастся перенаправить на другие рынки и в какой мере снижение объемов компенсируется ценой. Это, в свою очередь, будет определяться расшивкой инфраструктурных, логистических проблем и спросом на новых рынках", - заявила Набиуллина.

"Во-вторых, усиливаются риски глобальной рецессии. В случае их реализации мировой спрос на товары российского экспорта снизится, что через ослабление рубля внесет вклад в ускорение инфляции", - продолжила глава Центробанка.

Третьим фактором является снижение экспорта российских товаров, оно "может нести также и дезинфляционные риски - если компании из-за невозможности наладить экспортные цепочки будут вынуждены перенаправлять товары на внутренний рынок", объяснила она.

"В-четвертых, большое значение имеет динамика импорта, как быстро она сможет восстановиться и как будет соотноситься с динамикой экспорта", - заключила Набиуллина.