Байден собирает Израиль и арабов в антииранский альянс. Получится ли?

По данным американских СМИ, в конце июня готовится визит Джозефа Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию. Поездка в еврейское государство не вызывает больших вопросов, ведь Израиль – традиционный партнер США в регионе независимо от того, кто сидит в Белом доме. То же самое можно было бы сказать и о КСА, но не при Джо Байдене. После обнародования доклада американской Национальной разведки о гибели Джамала Хашукджи, в котором вина напрямую возложена на наследного принца Мухаммеда бен Салмана, отношения Эр-Рияда и Вашингтона испортились. Еще во время своей предвыборной кампании Байден сказал, что будет относиться к Саудовской Аравии как к "изгою".

Однако после начала российской спецоперации Саудовская Аравия и ее региональные партнеры резко оказались нужны Байдену. Американский президент хочет руками ОАЭ и КСА увеличить добычу нефти, обеспечить Европу топливом и подкосить российскую экономику, против которой ЕС недавно ввел нефтяное эмбарго. КСА и ОАЭ не хотят выполнять волю Вашингтона и продолжают сохранять квоты совместно с Россией в рамках ОПЕК+.

Дистанционно у Байдена не получается решить этот сложный вопрос. Бен Салман не хочет даже общаться с американским президентом. Поэтому Байден решил лично приехать в Саудовскую Аравию и принять участие в саммите Организации сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ). Кстати, недавно в нем на министерском уровне участвовал глава МИД России Сергей Лавров. Пока Байден готовится к длительному путешествию, Соединенные Штаты думают над тем, какую "плюшку" предложить арабам в обмен на их лояльность в украинском кризисе. Кажется, в Конгрессе нашли один вариант.

Сегодня ряд членов Конгресса США предложили законопроект о создании единой противоракетной обороны с участием Израиля, Египта, Ирака, Саудовской Аравии, Катара и других стран Персидского залива. Если закон будет одобрен обеими палатами Конгресса, в течение полугода Пентагон должен представить стратегию, определяющую интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны. Цель совместной системы ПРО – противостояние Ирану.

В планируемом США альянсе могут возникнуть сложности из-за противоречий между его участниками. Катар только недавно уладил свой кризис с коалицией стран во главе с КСА, которые ему несколько лет назад объявили блокаду. Катар поддерживает прагматичные отношения с Ираном, что не вписывается в идею антииранского альянса.

Эксперт РСМД Кирилл Семенов считает, что проблема Катара – не блокада, а противостояние с Израилем.

"Катар может не согласиться, что в этот проект будет включен Израиль. Катар до сих пор занимает достаточно непримиримую антиизраильскую позицию. Саудовская Аравия поддерживает контакты с Израилем, но они все теневые. Появление антииранских альянсов, хоть и по противоракетной обороне, все равно переводит эти связи в официальную плоскость. Для таких государств, как Катар и Саудовская Аравия, которые до сих пор не идут на нормализацию отношений с Тель-Авивом, это пока что вряд ли может быть приемлемо", - сказал он.

Для США планируемый альянс нужен не только против Ирана, но и для поддержания своего влияния в регионе. "Вашингтон пытается продемонстрировать, что он до сих пор остается гарантом безопасности для ближневосточных государств в тот момент, когда американцы ушли из Афганистана и уходят из Ирака", - говорит Семенов.

Несмотря на сложности во взаимоотношениях стран планируемого блока, эксперт РСМД не исключает успех проекта. "Шансы на успех этого предприятия есть. Действительно, многие страны хотели бы получить современные американские системы противоракетной обороны, такие как THAAD. Соответственно будет дан зеленый свет на поставки и более современных вооружений в рамках противоракетной обороны для этих государств", - добавил Семенов.

Если заглянуть на несколько лет назад, то появление тогда противоракетной обороны Израиля, США и арабских стран было еще менее возможным. В 2017 году КСА, ОАЭ и ряд арабских стран ввели блокаду против Катара. А до 2020 года ОАЭ и Бахрейн не признавали официально государство Израиль, пока Трамп не предложил им подписать "Авраамовы соглашения". Позднее о признании Израиля объявили также Судан и Марокко.