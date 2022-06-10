В Грузии рассказали, при каких условиях откажутся от статуса кандидата в члены ЕС

10 июн. 15:59

В парламенте Грузии назвали условие, при котором страна может отказаться от получения статуса кандидата в члены Европейского союза.

Как отметил глава комитета по здравоохранению и социальным вопросам парламента Грузии Дмитрий Хундадзе, Грузия откажется от статуса кандидата в том случае, если он будет предоставлен на несправедливых для Тбилиси условиях.

"Если Грузия получит статус кандидата на таких же несправедливых условиях, которые были отображены в резолюции (принятой Европарламентом в четверг - прим. ред.), тогда в ответ страна должна ответить справедливым отказом", - цитирует депутата ТАСС.

Хундадзе также подверг критике принятую 9 июня резолюцию Европарламента о положении СМИ в Грузии. По его словам, это было открытым оскорблением грузинского народа. "Более того, я еще не видел такой несправедливой Европы в отношении Грузии за период независимости. Мы не уступим честь ради получения статуса", - обратил внимание глава комитета по здравоохранению и социальным вопросам.

Напомним, в резолюции Европарламента о свободе СМИ в Грузии говорится о политически мотивированных преследованиях журналистов в республике, в том числе уголовное деле против гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари" Ники Гварамия. Депутаты также призвали ввести санкции в отношении основателя партии "Грузинская мечта" Бедзины Иванишвили.