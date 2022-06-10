Обрушение кровли на заводе в Карагандинской области унесло жизни четырех человек

10 июн. 15:52

В результате обрушения кровли на металлургическом заводе "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области погибли четыре человека, еще один был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Сегодня произошла трагическая гибель огнеупорщиков на "АрселорМиттал Темиртау". Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Погибли четыре человека, один в больнице", - сказано в сообщении.

Пресс-служба завода пишет, что в пятницу во время демонтажа огнеупорной кладки в недействующей термической печи кузнечно-прессового цеха ТОО "Курылысмет" (дочернее предприятие АМТ) обрушилась кровля, в результате чего под завалами оказались пять огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей.