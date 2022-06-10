В ДТП с участием скорой помощи на Ставрополье пострадал врач

10 июн. 15:37

Накануне на участке дороги "Подъезд к городу Черкесску" в Кочубеевском округе Ставропольского края произошло ДТП с участием скорой помощи и "ВАЗ-2107". Об этом сообщили в региональном отделении ГИБДД.

Как отмечается, водитель скорой помощи с включенными маячками и спецсигналом не убедился, что "ВАЗ-2107" пропускает его, выехал на перекресток на красный свет и врезался в отечественную легковушку. В аварии пострадала фельдшер скорой помощи, она сломала руку.

В настоящее время специалисты устанавливают степень ответственности участников ДТП, передает "Победа26".