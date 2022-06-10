Стипендию для детей погибших военных учредят в Дагестане

10 июн. 15:30

Дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел из Дагестана, погибших или получивших ранение при исполнении служебного долга, на время обучения будут получать специальную стипендию, указ подписал Сергей Меликов.

"Учредить с 1 сентября 2022 года ежемесячные стипендии для детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание, являющихся студентами", – сказано в документе.

Обучающиеся в колледжах и техникумах будут получать ежемесячную стипендию в 2,5 тыс рублей, для студентов вузов она составит 5 тыс рублей.