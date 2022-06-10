Индия и Иран ускорят строительство порта в Оманском заливе

10 июн. 15:30

Индия расширит инвестиции в строительство иранского порта Чабахар в Оманском заливе. Соответствующая договоренность была достигнута в Нью-Дели на встрече министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"На встрече в среду с премьер-министром Индии Нарендрой Моди мы наметили долгосрочную дорожную карту сотрудничества наших стран и договорились об активизации индийских инвестиций в строительство иранского порта Чабахар", - цитирует главу иранского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Он отметил, что порт станет важным транзитным пунктом и будет иметь стратегическое значение для торговли Ирана и Индии.

Абдоллахиян также сообщил, что на переговорах с главой МИД Джайшанкаром обсуждались возможности перехода двусторонней торговли на бартерную основу с расчетами в национальных валютах и создания для этого специального банковского механизма. По его словам, данный механизм предназначен для активизации торговли и банковского-финансового взаимодействия. "Иран успешно использует его в торговле с десятками государств", - уточнил иранский министр.

Он акцентировал внимание на том, что у Ирана и Индии есть широкие возможности развивать взаимную торговлю независимо от односторонних санкций США, которые не продлятся долго".