Генсек НАТО приедет в Швецию и Финляндию

10 июн. 14:58

В ближайшие дни генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит Швецию и Финляндию. Об этом сообщили в пресс-службе Североатлантического альянса.

Ожидается, что 12 июня генсек организации встретится с президентом Финляндии Саули Ниинисте и министром иностранных дел Пекка Хаависто. В понедельник Столтенберг проведет встречу с премьер-министром Швеции Анн Линде.

По итогам встреч планируются совместные пресс-конференции, передает РИА Новости.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК).