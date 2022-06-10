Арест племянника Назарбаева продлили до июля

10 июн. 14:42

Кайрату Сатыбалдаулы - племяннику первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - продлили срок содержания под стражей еще на месяц. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана.

Также продлен срок ареста предпринимателя, президента Национального паралимпийского комитета республики Кайрата Боранбаева, дочь которого была замужем за внуком Нурсултана Назарбаева - Айсултаном, передает ТАСС.

Напомним, Кайрат Сатыбалдаулы был задержан 13 марта 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком". По данным ведомства, проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. 15 марта специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана санкционировал арест Сатыбалдыулы на два месяца.

Боранбаева задержали в середине марта текущего года в рамках расследования уголовного дела по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.