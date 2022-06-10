Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов впервые провели личные переговоры

10 июн. 15:00

Президент России Владимир Путин встретился с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым, это первый визит нового турецкого лидера в Москву, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что благодаря экс-президенту республик Гурбангулы Бердымухамедову страны удалось продвинуть взаимодействие государств на действительно стратегический уровень. Он также рассказал о подписании документов, касающихся развития наших отношений.

"Хотел бы отметить, что за пандемийный год, к сожалению, товарооборот у нас несколько сократился – на десять с небольшим процентов. Зато сегодня, несмотря на все внешние сложности, за первый квартал 2022 года увеличение – больше 40 процентов, и это очень серьёзное движение вперёд", - говорится в сообщении.

Российский лидер напомнил, что недавно обе страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Путин подчеркнул, что сейчас отношения двух государств "по сути являются стратегическими".

Сердар Бердымухамедов поблагодарил Владимира Путина за приглашение, отметив, что это его первый визит в качестве президент Туркменистана. Также поздравил российский народ с наступающим Днем России и пожелал мира, благополучия и процветания.

"В этом году, как Вы правильно отметили, отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией. За эти годы отношения между нашим, - сказал он.

Помимо этого, туркменский лидер напомнил, что страны в этом году отмечают 20-летие подписания в Ашхабаде Договора о дружбе и сотрудничестве между Туркменистаном и Россией. Он подчеркнул, что документ стал важной вехой в истории отношений государств и способствовал развитию двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении, доверии и учете интересов друг друга.

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, с этими юбилейными датами, а также выразить Вам свою благодарность за Ваш личный вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией", - добавил Бердымухамедов.

Глава республики сообщил, что Туркменистан и Россия имеют высокий уровень политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве.

"На сегодняшний день между Туркменистаном и Российской Федерацией подписано 288 международных документов. Базовыми документами являются Договор о дружбе и сотрудничестве, также Договор о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Российской Федерацией", - сказал туркменский лидер.

Говоря о торгово-экономических отношениях, Бердымухамедов отметил, что Россия является одним из крупных торговых партнеров Туркменистана, добавив, что экономическое сотрудничество касается не только энергетики, но и промышленности, транспорта, инфраструктурного строительства и других сфер.

"Сегодня Туркменистан не только закупает большое количество автомобильной, морской и авиационной техники из Российской Федерации, но и, конечно же, предоставляет возможность российским компаниям активно принимать участие в реализации экономических проектов на территории нашей страны", - заявил он.

Также туркменский лидер выделил основные направления двустороннего сотрудничества: совместная деятельность в культурно-гуманитарной области, прежде всего это касается образования, культуры и здравоохранения.

"Важное место в двустороннем сотрудничестве занимают партнёрские связи с регионами Российской Федерации. Хотел бы отметить успешное сотрудничество с Республикой Татарстан, Санкт-Петербургом, Астраханской областью и другими регионами Российской Федерации", - сказал глава республики.

В заключение Сердар Бердымухамедов еще раз отметил, что Туркменистан уделяет большое внимание сотрудничеству с Россией. Кроме того, он пригласил Владимир Путина в Туркменистан с официальным визитом. Владимир Путин пообещал воспользоваться приглашением.