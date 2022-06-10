РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мужчина с пистолетом пытался ограбить банк в Батуми

Мужчина с пистолетом пытался ограбить банк в Батуми

Вооруженный мужчина пытался ограбить филиал "Банка Грузии" в Батуми, злоумышленник задержан, сообщает телеканал "Рустави 2".

Мужчина пришел в отделение банка и, выстрелив в воздух, потребовал у сотрудников филиала деньги. Один из работников успел нажать кнопку сигнала тревоги.

Полиция оперативно прибыла не место и задержала мужчину.

Начато дело по двум статьям УК Грузии – "Разбойное нападение" и "Незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия".

Отделение "Банка Грузии" уже возобновило работу.

765 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version