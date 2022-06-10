В Казахстане сообщили об увеличении числа оправдательных приговоров

10 июн. 14:18

Председатель Верховного суда Казахстана Жакип Асанов на встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым рассказал, что в республике увеличилось число оправдательных приговоров.

По информации Суда, в 2018 году по тяжким и особо тяжким преступлениям в среднем оправдывали 23 человека в год. За последние 4 года по таким делам оправдали свыше 160 человек - около 40 человек каждый год.

Асанов также доложил о проектах, которые Верховный суд реализовал за последние три года. В них говорится о разрешении гражданских споров без обращения в суд. По его словам, сегодня 37% рассматриваемых дел завершаются примирением сторон. Ранее этот показатель составлял 2-3%.

Кроме того, Асанов отметил, что до 1 июля прошлого года граждане и предприниматели проигрывали госорганам 85% рассмотренных дел, однако сейчас 55% вердиктов выносится в пользу предпринимателей и граждан.