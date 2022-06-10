Швейцария одобрила шестой пакет санкции против России

10 июн. 14:13

Швейцария вслед за Европейским союзом одобрила шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий эмбарго на российскую нефть. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте швейцарского правительства.

"Федеральный совет 10 июня принял решение об одобрении новых санкций ЕС против России и Белоруссии", - сказано в пресс-релизе.

Помимо этого, Швейцария вводит "финансовые санкции и запрет на въезд в страну еще для 100 человек", передает "Интерфакс".

Напомним, ранее в этом месяце Евросоюз принял шестой пакет санкций против России. Они предполагают отказ от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев. Кроме того, новые ограничения включают в себя отключение от SWIFT трех российских банков (Сбербанк, "Московский кредитный банк", Россельхозбанк) и Белорусского банка развития и реконструкции.