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Швейцария одобрила шестой пакет санкции против России

Швейцария одобрила шестой пакет санкции против России

Швейцария вслед за Европейским союзом одобрила шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий эмбарго на российскую нефть. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте швейцарского правительства.

"Федеральный совет 10 июня принял решение об одобрении новых санкций ЕС против России и Белоруссии", - сказано в пресс-релизе.

Помимо этого, Швейцария вводит "финансовые санкции и запрет на въезд в страну еще для 100 человек", передает "Интерфакс".

Напомним, ранее в этом месяце Евросоюз принял шестой пакет санкций против России. Они предполагают отказ от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев. Кроме того, новые ограничения включают в себя отключение от SWIFT трех российских банков (Сбербанк, "Московский кредитный банк", Россельхозбанк) и Белорусского банка развития и реконструкции.

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