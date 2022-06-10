Турция потребовала выдать бизнесмена Галипа Озтюрка, задержанного за наркотики в Грузии

10 июн. 14:12

Посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган сообщила, что Анкара требует выдать предпринимателя Галипа Озтюрка, обвиняемого в Грузии в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Озтюрка задержали 31 мая после того, как следственная служба Минфина во время обыска в рамках расследования дела об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изготовлении и использовании поддельных документов и легализации незаконных доходов нашла в его квартире более 7 граммов кокаина. Сейчас Озтюрк находится в предварительном заключении.

"Он гражданин Грузии и, я бы сказала, грузинский бизнесмен. Он был обвиняемым и по его обвинению в 2018 году был утвержден окончательный приговор. Мы потребовали его экстрадиции и ждем этого", - приводит ее слова Sputnik Грузия.

Дипломат отметила, что несмотря на грузинское гражданство, Озтюрк также остается гражданином Турции, что дает право требовать его экстрадиции.