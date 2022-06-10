ЦБ улучшил прогноз по инфляции в России

10 июн. 14:08

Банк России понизил прогноз инфляции на 2022 год до 14-17% с 18-23%.

Также в пятницу регулятор вернул ключевую ставку на уровень середины февраля - 9,5%.

"В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14-17%. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих", - сообщает ЦБ РФ.

Согласно новому прогнозу, годовая инфляция в 2023 году снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.

В мае и начале июня замедлился рост потребительских цен в России, на 3 июня годовая инфляция составила 17% (после 17,8% в апреле).

"Снижение общего показателя инфляции во многом произошло за счет коррекции цен на небольшую группу товаров и услуг после их резкого роста в марте. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса", - говорится в сообщении.

"Проинфляционные риски продолжают снижаться, но остаются существенными. Динамика экономики и инфляции в значительной мере зависит от решений, принимаемых в области бюджетной политики", - отмечает регулятор.