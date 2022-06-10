Пашинян встретился с главами МИД ОДКБ и генсеком организации Засем

10 июн. 13:49

В пятницу, 10 июня, в Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с министрами иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и генсеком организации Станиславом Засем.

"В этом году у нас двойной юбилей - отмечаем 30-летие подписания договора о коллективной безопасности и 20-летие создания организации коллективной безопасности. В этом юбилейном году очень приятно заметить, что после COVID-19 вновь восстанавливается та динамика, которая у нас традиционно была", - цитирует Пашиняна ТАСС.

Глава армянского правительства отметил, что юбилей - это хороший повод для анализа пройденного пути и обсуждения достижений и недостатков.

Напомним, сегодня в Ереване проходит заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ. До этого мероприятия состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.