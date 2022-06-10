Ключевая ставка в России вернулась на уровень 9,5%

10 июн. 13:41

Банк России снизил ключевую ставку с 11% до 9,5%, до уровня февраля 2022 года.

В Центробанке отметили, что несмотря на то, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и ограничивают экономическую деятельность, замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности - в меньшем масштабе, чем регулятор ожидал в апреле. "Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня", - сообщили в ЦБ.

Это уже четвертое снижение ставки с апреля. Напомним, 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до рекордных 20% годовых, затем началось постепенное снижение: 8 апреля ключевая ставка опустилась до 17%, 29 апреля - до 14%, 26 мая - до 11%.