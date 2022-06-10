Данные о золотовалютных резервах России хотят засекретить

10 июн. 13:33

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий работу финансового рынка, он предполагает, в том числе, засекречивание информации о золотовалютных резервах России.

Документ, внесенный на рассмотрение правительством, опубликован в базе законопроектов Госдумы. Предлагается засекретить информацию о золотовалютных резервах на фоне санкционных рисков и сделать такую информацию государственной тайной. Данные о золотовалютных резервах "должны быть защищена от возможности ее получения недружественными странами", говорится в проекте.

Также правительство предлагает временно исключить требование о ежегодном обновлении проспекта ценных бумаг и разрешить компаниям включать инвестиционные паи в обеспечение облигаций, сократить период для определения средневзвешенной цены акций до одного месяца, разрешить ранее избранному совету директоров выполнять свои полномочия до избрания новых членов совета, приостановить правило о созыве внеочередного собрания акционеров, если количество членов совета директором становится ниже кворума.

Кроме того, законопроект предлагает разрешить публичным обществам выкупать акции в упрощенном порядке до двух лет, если они приобрели свои ценные бумаги в этом году, установить ограничение для оснований для кросс-дефолтов и ввести специальные правила размещения российских облигаций для соответствующих иностранных облигаций. Правительство также считает, что нужно наделить совет директоров Центробанка дополнительными полномочиями, чтобы они получили возможность устанавливать специальные требования к работе субъектов национальной платежной системы и акционером организаций финансовой отрасли.