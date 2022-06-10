Россия предложила Западу "танцевать танго вдвоем"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что готова к диалогу с западными государствами, однако не видит соответствующего намерения с их стороны.

"Мы по-прежнему открыты к диалогу, но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейк-дансом в одиночку", - цитирует его ТАСС.

Он также отреагировал на последние заявления польских политиков по поводу диалога с Россией. Лавров посоветовал им заниматься изучением собственной истории.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, Россия заинтересована в том, чтобы восстановить нормальные международные отношения, для чего и необходим диалог с Западом. "То искажение международных отношений, которое мы наблюдаем в действиях коллективного Запада против России, является неестественным состоянием. Для предыдущей тысячелетней истории, конечно, были характерны различные перегибы, но отношения рано или поздно возвращались в мирное русло и способствовали взаимному развитию и европейского континента, и отдельных европейских стран, и России. Аналогично, и в данный момент альтернативы диалогу не просматривается", - подчеркнул он.

"Если страны отказываются от диалога, они отказываются от сотрудничества, а это ведет к серьезным издержкам в плане развития. Обратите внимание на экономическое и социально-политическое положение в европейских странах: оно находится в состоянии деградации, причем речь не о разовом акте, а о длительном процессе. Эта продолжающаяся деградация сказывается на отношениях в мире. Поэтому Россия не столько призывает, сколько констатирует, что альтернативы диалогу нет, и ожидает, что европейские политики освободятся от санкционного угара, в котором они сейчас находятся. Санкции никуда не ведут, кроме ухудшения положения дел в Европе", - указал Владимир Оленченко.

"У США в этой ситуации особая роль. Они стоят особняком, так как находятся в другой части мира, на отдельном континенте. Фактически, именно они генерируют конфликтные идеи противостояния, а исполняют их страны Европы, причем в ущерб себе, своим экономикам и своему населению. Необходимо, чтобы, во-первых, произошло какое-то отрезвление со стороны Европы, и начальным шагом должен быть переход к самостоятельному мышлению, а не ретрансляции американских стратегических идей. Во-вторых, США нужно понять, что европейцы не будут бесконечно выступать в качестве проводников их идей и рано или поздно произойдет разобщение между Европой и США. Это ведь тоже будет не на пользу международным отношениям. Предвидя все это, Россия устами министра иностранных дел констатирует, что диалог неизбежен, и чем раньше он начнется, тем продуктивнее будет", - сообщил эксперт.