В "Абрау-Дюрсо" предупреждают о дефиците вин к Новому году

10 июн. 13:03

К зиме в России может случиться дефицит отечественных вин, включая игристые, сообщил президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, пишет ТАСС.

"Мы действительно наблюдаем повышенный спрос на российское вино в целом, а не только на игристое. Это объясняется дефицитом зарубежных вин на полках магазинов, а также повышением их стоимости, снижение которого пока не происходит", - отметил он.

Повышенный спрос может привести к тому, что вин к Новому году не останется. "Если величина спроса будет сохраняться и далее, это приведет к определенному дефициту вина в новогоднем сезоне, так как наши рассчитанные на этот год объемы достаточно быстро распродаются", - рассказал Титов.

Он объяснил, что вино урожая 2022 года поступит в продажу только в 2023 году.