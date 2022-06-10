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В школах России могут ввести дополнительный курс по истории страны

В школах России могут ввести дополнительный курс по истории страны

Министерство просвещения РФ может ввести в школах дополнительный курс по истории России. Об этом сообщил сегодня глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что новый курс может появиться в расписании учеников старших классов.

"Сегодня мы тоже обязательно обсудим, мне кажется, это своевременное предложение, ввести в старших классах - в 10-х или 11-х - такой курс интегрированный "Россия - моя история"", - цитирует его ТАСС.

По словам главы министерства, новый курс охватывает всю историю страны.

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