В школах России могут ввести дополнительный курс по истории страны

10 июн. 12:59

Министерство просвещения РФ может ввести в школах дополнительный курс по истории России. Об этом сообщил сегодня глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что новый курс может появиться в расписании учеников старших классов.

"Сегодня мы тоже обязательно обсудим, мне кажется, это своевременное предложение, ввести в старших классах - в 10-х или 11-х - такой курс интегрированный "Россия - моя история"", - цитирует его ТАСС.

По словам главы министерства, новый курс охватывает всю историю страны.