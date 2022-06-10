В Ереване задержан директор оппозиционного телеканала

10 июн. 12:43

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении задержала директора оппозиционного телеканала "Еркир Медиа" Баграта Есаяна. Об этом сообщил руководитель аналитического-информационного отдела телеканала, депутат от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян.

По его словам, сотрудники СНБ задержали Есаяна в его личном кабинете в здании телеканала.

Манукян напомнил, что дело, по которому проходит директор телеканала, было заведено два года назад. "Есаян в этот период находился в Ереване, никуда не хотел бежать, но СНБ решила поступить именно так", - цитирует депутата ТАСС.

Напомним, оппозиционный телеканал "Еркир Медиа" связан партией "Дашнакцутюн".