Россия снова повышает пошлины на экспорт пшеницы

10 июн. 12:41

Пошлина на экспорт пшеницы из России составит с 16 по 21 июня включительно $131,6 за тонну, следует из данных Минсельхоза.

С начала июня в России заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. В расчетах учитываются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже.

С 8 по 15 июня включительно пошлина составляет $129,2 за тонну пшеницы, $76,5 за тонну ячменя, $78,7 за тонну кукурузы.

С 16 июня пошлина поднимется не только на вывоз пшеницы, но и на вывоз ячменя - до $92,8, кукурузы - до $84 за тонну.,

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются российским субъектам в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.