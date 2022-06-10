Захарова: либеральный диктат в Европе требует разрушить единство христиан

10 июн. 12:28

Европейский леволиберальный диктат требует ограничить общение христиан друг с другом и разрушить их единство, призывая к мораторию на контакты с Русской православной церковью на фоне санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее письмо немецких общественников в адрес Совета и Синода Евангелической церкви Германии.

"Сам факт вмешательства политиков и общественников в дела церковные - очередной штрих к общей картине диктатуры либерализма. Либеральный диктат отменяет все, что его не устраивает", - обратила внимание дипломат

"Пугает и аргументация: <...> поскольку санкции были введены и это стоило Германии по-настоящему больших денег, то евангелистам Германии надо к ним присоединиться. На первое место ставится материальный фактор, и к нему привязывается намерение повлиять на межхристианский диалог", - выразила мнение она.