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Туркменистан и США поговорили об урегулировании в Афганистане

Туркменистан и США поговорили об урегулировании в Афганистане

Состоялась онлайн-встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепы Хаджиева и спецпредставителя США по вопросам Афганистана Томаса Уэста. Об этом сообщили в МИД Туркменистана.

В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия по урегулированию ситуации в Афганистане как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

В частности, было подчеркнуто, что Ашхабад активным образом участвует в данной работе, выдвигая конструктивные предложения и инициативы.

Кроме того, была отмечена целесообразность выработки консолидированного подхода к обеспечению мира и безопасности в Афганистане, а также активизации сотрудничества с этой страной в экономической и гуманитарной сферах.

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