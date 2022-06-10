В Баку стартовал этап Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

10 июн. 12:01

Восьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" 2022 - Гран-при Азербайджана стартовал в Баку.

Столица Азербайджана в шестой раз примет гонки "Формулы 1" и в пятый раз Гран-при Азербайджана по "королевским гонкам". Первая гонка состоялась в 2016 году под названием Гран-при Европы, а с 2017 года она стала называться Гран-при Азербайджана.

В первый день гонок 10 июня пройдут тренировочные заезды, а также практика и квалификационные заезды "Формулы-2". Так, в гонке поддержки старт тренировочного заезда намечен на 12:35 по местному времени, а в 16:30 начнется квалификация. Пилоты "Формулы-1" проведут две тренировочные сессии в 15:00 и 18:00.

На 11 июня запланированы три сессии, одна из них - первая основная гонка "Формулы-2" (13:30). Третья тренировочная сессия "Формулы-1" стартует в 15:00, квалификация - в 18:00.

Заключительный день этапа стартует утром в 10:00 второй основной гонкой "Формулы-2", главная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1" начнется в 15:00 по местному времени.

Протяженность трассы в Баку составляет 6 км. Она обладает тремя высокоскоростными участками, 20 поворотами, максимальная скорость на трассе - 360 км/ч. Болиды сделают 51 круг.

В заключение добавим, что в гонках этапа Гран-при Азербайджана примут участие 10 команд. Для зрителей предусмотрены 16 700 мест на девяти трибунах.