В Адыгее ремонтируют дамбу Октябрьского водохранилища

10 июн. 12:12

Власти Тахтамукайского района Адыгеи приступили к ремонтно-восстановительным работам на дамбе Октябрьского водохранилища, где ранее фиксировались оползни, сообщил глава муниципалитета Аскер Савв по итогам инспектирования дамбы с руководством Адыгеямелиоводхоза.

"Нами были предприняты определенные меры, в результате которых подрядная организация уже приступила к ремонтно-восстановительным работам. Вскрытый участок свидетельствует о том, что угрозы гидродинамической аварии не существует. В водохранилище поддерживается минимальный уровень воды, который близок к отметке "мертвого" объема. В связи с этим было принято решение об отмене режима "повышенная готовность", - сообщил он.

Аскер Савв также отметил, что режим повышенной готовности снят.