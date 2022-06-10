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Цены на топливо в Британии достигли исторического максимума

Цены на топливо в Британии достигли исторического максимума

Впервые в истории заправить полный бак легкового автомобиля объемом 55 литров в Великобритании стоит дороже 100 фунтов стерлингов, приводятся на сайте британской ассоциации автомобилистов RAC слова главы организации Саймона Уильямса.

"Сегодня для водителей наступил поистине мрачный день: цены на бензин перешли удручающую отметку в 100 фунтов стерлингов за бак (около 125,67 доллара). Заполнить полный бак дизельным топливом теперь стоит 103,43 фунта (около 129,63 доллара)", - сказал он, передает РИА Новости.

 

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