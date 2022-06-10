В Швеции рассчитывают убедить Турцию не мешать им вступать в НАТО

10 июн. 11:53

Швеция старается достичь прогресса в переговорах с Турцией по вопросу своего вступления в НАТО. Об этом в ходе своего выступления в парламенте заявила министр иностранных дел страны Анн Линде.

"Наша цель состоит в том, чтобы в конструктивном диалоге решить вопросы, которые беспокоят Турцию", - цитирует ее ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства также обратила внимание на то, что заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО поддержали многие стран-члены НАТО.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК).