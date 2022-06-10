Путин: Петр I внес огромный вклад в созидание мощной и единой России

10 июн. 11:52

Петр I внес огромный вклад в укрепление российской государственности и созидание мощной, единой державы, сказал президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям выставки на ВДНХ, приуроченной к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

"К этой знаменательной дате приурочено большое количество симпозиумов и конференций, выставок и форумов, проходящих по всей стране. Проведение столь масштабных торжеств - дань глубокого уважения к Петру I, выдающемуся государственному деятелю и нашему соотечественнику, к его огромному вкладу в укрепление российской государственности, в созидание мощной, единой державы, в развитие экономики и военного дела, науки, культуры, образования", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.