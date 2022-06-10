В России за сутки выявили 3,7 тыс случаев коронавируса

10 июн. 11:50

За минувшие сутки в России выявили 3 678 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 222, в Санкт-Петербурге - 217, в Подмосковье - 218. В Краснодарском крае - 69, в Ставропольском крае - 61, в Крыму - 32, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 2, в Чечне - 21, в Ингушетии - 3, в Северной Осетии - 8.

Общее число инфицированных в России достигло 18 369 557.

Госпитализированы за сутки 1 419 человек. Выздоровели - 4 332 пациента, за все время - 17 786 254.

Умерли за сутки 70 человек, с начала пандемии - 379 883.