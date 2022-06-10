В Германии дали добро на создание фонда в 100 млрд евро для укрепления Вооруженных сил

10 июн. 11:41

Бундесрат (палата федеральных земель) одобрил создание специального фонда объемом 100 млрд евро для укрепления Вооруженных сил Германии. Поправки к Конституции, который позволят сформировать фонд, были согласованы на сегодняшнем заседании, передает ТАСС.

Вносить изменения в Конституцию было необходимо для того, чтобы обойти правила, запрещающие брать столь большие кредиты.

Ранее формирование данного фонда уже согласовало правительство и утвердил Бундестаг. Голосование в палате федеральных земель считалось формальностью.

Предполагается, что средства фонда будут направлены на закупку нового вооружения и улучшение материально-технической базы ВС ФРГ.