Банк России предупредил о недопустимости изменения условий по уже открытым валютным счетам

10 июн. 11:35

Центробанк изучает введение комиссий по валютным счетам несколькими российскими.

В ЦБ РФ сообщили, что понимают озабоченность банков рисками работы с валютой, однако добавили, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов.

"Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам",- сообщает регулятор в своем Telegram-канале.

При необходимости ЦБ обещает принять надзорные меры.

Ранее стало известно, что Тинькофф-банк с 23 июня вводит комиссию 1% в месяц при балансе от 1 тыс у.е. для валютных счетов. Райффайзенбанк вводит с 30 июня комиссию в размере 0,2% для ввел валютных счетов, на которых хранится свыше 5 тыс у.е. в валюте.