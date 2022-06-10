В ряде регионов России открылись представительства Узбекистана

10 июн. 11:30

Представительства Узбекистана распахнули свои двери в ряде регионов России 1 июня, сообщил глава информационной службы Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана Ортикходжа Норов.

Он отметил, что новые офисы появились в Туле, Воронеже, Волгограде, Нижнем Новгороде, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, в Амурской области и Пермском крае, а также в Шымкенте и Стамбуле.

До этого представительства республики располагались лишь в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге и корейском Кванджу.

Подчеркивается, что порядка 22 тыс граждан, желающих работать за рубежом, прошли обучение в центрах профессионального образования Узбекистана.

За помощью обратились 76 тыс человек, в частности, консультациями и юридической помощью. Социальную помощь получил 4631 гражданин, материальная помощь была оказана 1412 человекам, их них 710 получили единовременную материальную помощь в размере двух БРВ на общую сумму $33 370.

Кроме того, работники Агентства помогли с размещением во временных хостелах 55 гражданам, а 338 человек, оказавшиеся в трудной ситуации, удалось вернуться в Узбекистан благодаря действиям ведомства.