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Владикавказ наградили Мечом Победы

пресс-служба главы и правительства Республики Северная Осетия - Алания

Меч Победы торжественно вручили городу воинской славы Владикавказу, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, уточнив, что памятный клинок будет вечно храниться в регионе.

"В Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония вручения Мечей Победы Городам воинской славы России. Один из 45 эксклюзивных клинков передан на вечное хранение Владикавказу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что под Владикавказом была одержана победа в одном из решающих сражений Великой Отечественной войны – битве за Кавказ.

ФОТО пресс-служба главы и правительства Республики Северная Осетия - Алания
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