Владикавказ наградили Мечом Победы

10 июн. 11:24

Меч Победы торжественно вручили городу воинской славы Владикавказу, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, уточнив, что памятный клинок будет вечно храниться в регионе.

"В Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония вручения Мечей Победы Городам воинской славы России. Один из 45 эксклюзивных клинков передан на вечное хранение Владикавказу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что под Владикавказом была одержана победа в одном из решающих сражений Великой Отечественной войны – битве за Кавказ.