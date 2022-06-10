"Таврия" начнет ходить из Москвы в Керчь с 27 июня

10 июн. 11:15

Новый поезд "Таврия" свяжет Москву и Керчь с 27 июня.

"Компания "Гранд Сервис Экспресс" запускает новый поезд "Таврия" №195/196 сообщением Москва - Керчь", - сообщили в пресс-службе перевозчика.

Билеты на поезд уже поступили в продажу. В составе поезда плацкартные и купейные вагоны.

"Таврия" будет ходить из Москвы через день, отправление в 1:05, прибытие на следующие сутки в 10:47. Из Керчи поезд будет отправляться в 15:37 с прибытием в столицу на следующие сутки в 23:55.

Новый поезд позволит туристам добираться не только в Керчь, но в Феодосию, для этого нужно сделать пересадку на пригородный поезд.