В ДТП в Кочубеевском округе Ставрополья пострадал ребенок

10 июн. 11:11

В Кочубеевском округе Ставропольского края произошло ДТП на участке дороги "Подъезд к городу Черкесску". Об этом сообщили в региональном отделении ГИБДД.

Авария случилась 9 июня. Как отмечается, водитель автомобиля Lada Granta сбил пешехода, который резко вышел из припаркованной машины и собирался перейти дорогу.

В ДТП пострадали 69-летний мужчина и 6-летний мальчик, находившийся на переднем сиденье автомобиля в детском кресле. Ребенок с травмами был доставлен в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает "Победа26".