Казахстан намерен изменить военную доктрину в соответствии с новыми реалиями

10 июн. 11:03

Власти Казахстана намерены до конца текущего года внести изменения в военную доктрину, адаптировав ее к новым реалиям, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

"По поручению главы государства оборонным ведомством совместно с заинтересованными госорганами осуществляется перезагрузка действующей военной доктрины, направленная на адаптацию основополагающего документа к новым реалиям. Внесение изменений в документ планируется завершить до конца текущего года", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что в документе вводится понятие "воинская служба в резерве" - это особый вид воинской службы, заключающийся в прохождении воинских сборов и специальной подготовки резервистами. Кроме того, предложено понятие "кризисная ситуация" - обстановка на территории страны или в ее отдельных местностях, связанная с нарушением нормального режима функционирования государства, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций.

В проекте новой доктрины подчеркивается, что Казахстан намерен укреплять партнерство и сотрудничество с другими государствами и международными организациями в целях совершенствования системы глобальной и региональной безопасности.