Сборную Германии по футболу могут наказать за игру в женской форме

10 июн. 10:59

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать сборную Германии, сыгравшую в матче второго тура группового этапа Лиги наций с командой Англии (1:1) в женской форме. Об этом сообщает интернет-портал Footyheadlines, специализирующийся на футбольной экипировке.

По данным источника, такой жест поддержки в преддверии женского Евро стал нарушением регламента УЕФА. Все дело в том, что на форме женской сборной Германии две звезды, которые означают победы на двух чемпионатах мира. У мужской же команды на форме четыре звезда, поскольку она становилась победителем мирового первенства четыре раза.

Как отмечается, правила УЕФА по экипировке запрещают мужским и женским командам обмениваться звездами за победы на ЧМ. Мужская сборная Германии могла бы провести матч в женской форме, если бы добавила на нее две звезды.

Ранее сообщалось, что мужская национальная команда Германии хочет сыграть с Англией в женской форме, чтобы поддержать женскую сборную перед чемпионатом Европы, который начнется 6 июля.