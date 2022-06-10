Транскам полностью закрыт из-за камнепада

10 июн. 10:59

Из-за принудительного схода камней с гор дорога будет полностью прикрыта.

"С 11:00 мск запрещено движение по Транскавказской автомагистрали для всех видов автотранспорта до особого распоряжения. На 55 километре трассы (в районе населенного пункта в. Рук) Цхинвал - Владикавказ Транскавказской автомагистрали будут вестись работы по принудительному спуску каменных масс", - говорится в сообщении МЧС Южной Осетии.

Принудительный спуск камней нужен для предотвращения неожиданного бесконтрольного его схода сказано в сообщении ведомства.